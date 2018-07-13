У США назвали імена співробітників розвідки РФ, обвинувачених у втручанні у вибори

Мін'юст США звинуватив 12 співробітників розвідки РФ в змові з метою втрутитися у президентські вибори в США

Міністерство юстиції США оприлюднило імена 12 чоловік, які, на думку відомства, є співробітниками головного управління генштабу Збройних сил Росії і відповідальні за втручання в президентські вибори США в 2016 році. Дані опубліковані на офіційному сайті американського відомства.

Це Віктор Борисович Нетикшо, Борис Олексійович Антонов, Дмитро Сергійович Бадін, Іван Сергійович Єрмаков, Олексій Вікторович Лукашев, Сергій Олександрович Моргачев, Микола Юрійович Козачек, Павло В'ячеславович Єршов, Артем Андрійович Малишев, Олександр Володимирович Осадчук, Олексій Олександрович Потьомкін і Анатолій Сергійович Ковальов.

Нагадаємо, Мін'юст США звинуватив 12 співробітників російської розвідки в змові з метою втрутитися у президентські вибори в США в 2016 році.



