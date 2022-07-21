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В США назвали дату, к которой должно вступить в силу ограничение цен на российскую нефть

Автор: Константин Широкун

Ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря, одновременно с введением ограничений Европейского союза на страхование этого товара.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы следим за европейским рынком. Члены ЕС представили идею ограничения цен, но также сказали, что к декабрю планируют ввести запрет на страхование", - , — заявил Уолли Адейемо.

Замминистра также отметил, что цель его ведомства – проследить, чтобы при вступлении запрета на страхование в силу, мировые рынки получили предел цен, который поможет снизить мировые цены на энергоносители.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт российской сырой и очищенной нефти.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и затруднить Москве финансирование войны против Украины.

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