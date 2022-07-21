У США назвали дату, до якої має вступити в силу обмеження цін на російську нафту

Обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня, одночасно з введенням обмежень Європейського Союзу на страхування цього товару.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми стежимо за європейським ринком. Члени ЄС представили ідею обмеження цін, але також сказали, що до грудня планують ввести заборону на страхування", -, — заявив Уоллі Адейемо.
Заступник міністра також зазначив, що мета його відомства – простежити, щоб при вступі заборони на страхування в силу, світові ринки отримали межа цін, який допоможе знизити світові ціни на енергоносії.
Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт російської сирої і очищеної нафти.
Нагадавши, міністр фінансів США Джанет Йеллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.
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