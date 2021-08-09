США назначили своего спецпосланника по "Северному потоку-2", - Axios

Президент США Джо Байден назначил американского спецпосланника по вопросам "Северного потока-2". Эту должность получил близкий советник американского президента Амос Хохштейн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По информации источников Axios, Хохштейн будет посланником Госдепартамента США по вопросам энергетики и будет заниматься реализацией соглашения по "Северному потоку-2" между Берлином и Вашингтоном.
Отметим, что в 2017-2020 годах Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".