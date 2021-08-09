США призначили свого спецпосланця щодо "Північного потоку-2", - Axios

За інформацією джерел Axios, Хохштейн буде посланцем Держдепартаменту США з питань енергетики та займатиметься реалізацією угоди щодо "Північного потоку-2" між Берліном та Вашингтоном.

Хохштейн був одним з головних противників російського газопроводу "Північний потік-2", який дозволить Росії обійти Україну і доставляти газ безпосередньо в Центральну Європу.

Джерела, які знають Хохштейна, як пише Axios, були здивовані, що він погодився взяти на себе роботу, яка здається настільки внутрішньо суперечить його репутації і позиції, що трубопровід являє собою "екзистенційну кризу, з якою стикається Україна".

Відзначимо, що у 2017-2020 роках Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу".