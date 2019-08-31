В США назначили суд над организаторами терактов 11 сентября

Фото: теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (flickr.com Michael Foran)

Суд назначен на 2021 год

Военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что сторона обвинения просила назначить дату суда по вопросу о смертной казни с 2012 года, но произошло это только накануне, 30 августа. В случае, если дату суда не перенесут, за восемь месяцев до старта заседаний начнут выбирать судей.

До начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства. Так, в следующем месяце начнутся заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить из дела признания обвиняемых, данные агентам ФБР и ЦРУ под пытками.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании. Обвиняемых задержали в Пакистане в 2002-2003 годах.

Отметим, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате теракта погибли 2 996 человек.

Ранее в США суд распорядился, чтобы Иран выплатил миллионы долларов компенсации семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.