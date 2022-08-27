США призначать першого посла по Арктиці: чим займатиметься
Сполучені Штати планують призначити посла по Арктиці на тлі посилення російської військової активності в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Посол з особливих доручень буде призначений для просування політики США в полярному регіоні. Новий посол буде взаємодіяти з сімома іншими арктичними країнами - Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією і Росією, а також з групами корінних народів та іншими зацікавленими сторонами. Ім'я посла незабаром буде відомо. Після цього нового кандидата повинен узгодити Сенат.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Канаду і заявив, що можливості Росії в Арктиці являють собою стратегічну проблему для військового альянсу.
Серед ключових проблем - повторне відкриття сотень нових і колишніх військових об'єктів радянської епохи, а також використання Росією Крайньої Півночі в якості випробувального полігону для найсучаснішої зброї, включаючи гіперзвукові ракети.
Новий посол замінить попередню посаду американського координатора з Арктики, яку займав дипломат Джим ДеХарт.
Нагадаємо, що генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав можливості РФ в Арктиці стратегічною проблемою. Він вважає, що альянсу потрібна сильна Союзницька присутність в цьому регіоні.
Також ми писали, що великий проект російської "Роснефти" з видобутку пального в Арктиці зупинений через санкції. Інвестори оцінювали його в 70 млрд євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.