США найближчим часом розпочнуть навчання українських пілотів на F-16

Райдер заявив, що льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона.

За його словами, поки невідомо, скільки українців візьмуть участь у тренуваннях. У Пентагоні очікують кілька пілотів і десятки супроводжуючих.

"Україна визначить кількість пілотів, які, на її думку, мають пройти навчання. Це, по суті, збільшить можливості коаліції з підготовки таких пілотів. Це ще один майданчик для навчання", - заявив він.

Також він додав, що США очікують від усіх українських пілотів, які приїдуть на навчання, достатнього рівня англійської мови.

За словами Райдера, винищувачі будуть надані Україні після завершення навчання.

"Я не збираюся розмірковувати про те, коли будуть поставлені літаки F-16... Коли навчання буде завершено, європейці захочуть надати літаки F-16, і США підтримають ці зусилля в рамках процесу передачі літаків третім сторонам", - сказав представник Пентагону.

F-16 для України

Низка європейських країн погодилися зайнятися навчанням українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на зараз відомо, що Київ отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

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