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США в ближайшее время начнут обучение украинских пилотов на F-16

Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Райдер заявил, что летная подготовка начнется в октябре на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

По его словам, пока неизвестно, сколько украинцев примут участие в тренировках. В Пентагоне ожидают несколько пилотов и десятки сопровождающих.

"Украина определит количество пилотов, которые, по ее мнению, должны пройти обучение. Это, по сути, увеличит возможности коалиции по подготовке таких пилотов. Это еще одна площадка для обучения", - заявил он. 

Также он добавил, что США ожидают от всех украинских пилотов, которые приедут на обучение, достаточного уровня английского языка.

По словам Райдера, истребители будут предоставлены Украине после завершения обучения. 

"Я не собираюсь рассуждать о том, когда будут поставлены самолеты F-16... Когда обучение будет завершено, европейцы захотят предоставить самолеты F-16, и США поддержат эти усилия в рамках процесса передачи самолетов третьим сторонам", - сказал представитель Пентагона. 

F-16 для Украины 

Ряд европейских стран согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. По состоянию на сейчас известно, что Киев получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

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