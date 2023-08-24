США в ближайшее время начнут обучение украинских пилотов на F-16

Райдер заявил, что летная подготовка начнется в октябре на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

По его словам, пока неизвестно, сколько украинцев примут участие в тренировках. В Пентагоне ожидают несколько пилотов и десятки сопровождающих.

"Украина определит количество пилотов, которые, по ее мнению, должны пройти обучение. Это, по сути, увеличит возможности коалиции по подготовке таких пилотов. Это еще одна площадка для обучения", - заявил он.

Также он добавил, что США ожидают от всех украинских пилотов, которые приедут на обучение, достаточного уровня английского языка.

По словам Райдера, истребители будут предоставлены Украине после завершения обучения.

"Я не собираюсь рассуждать о том, когда будут поставлены самолеты F-16... Когда обучение будет завершено, европейцы захотят предоставить самолеты F-16, и США поддержат эти усилия в рамках процесса передачи самолетов третьим сторонам", - сказал представитель Пентагона.

F-16 для Украины

Ряд европейских стран согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. По состоянию на сейчас известно, что Киев получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

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