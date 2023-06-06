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США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні, - Білий дім

Фото: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - сказав Кірбі.

Допомога Україні від США

США є одним з головних союзників України після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Вашингтон надає нашій державі як фінансову, так і військову допомогу.

Зокрема, останній пакет військової допомоги Україні Пентагон оголосив 31 травня. До нього увійшли авіаційні ракети, а також системи ППО Avenger.

Детальніше про зміст нового пакету можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України