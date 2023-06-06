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США в ближайшее время предоставят дополнительную помощь Украине, - Белый дом

Фото: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить новые пакеты помощи для Украины.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", - сказал Кирби.

Помощь Украине от США

США - один из главных союзников Украины после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. Вашингтон оказывает нашему государству как финансовую, так и военную помощь.

В частности, последний пакет военной помощи в Украине Пентагон объявил 31 мая. В него вошли авиационные ракеты, а также системы ПВО Avenger.

Подробнее о содержании нового пакета можете узнать в материале РБК-Украина.

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