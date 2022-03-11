США, НАТО, Евросоюз и "Большая семерка" примут ряд шагов в отношении Путина, - Байден

Президент США Джо Байден анонсировал целый ряд шагов в отношении президента России Владимира Путина за войну против Украины . По его словам, к решению присоединятся страны НАТО, Евросоюза и "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и министрами финансов других стран "Большой семерки" и Европейского союза мы совместно объявим о целом ряде шагов по отношению к Путину для того, чтобы призвать его к еще большему ответу за агрессию в отношении Украины", - отметил Байден.

По его словам, Россию лишат статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

"Отмена такого статуса затруднит России ведение бизнеса с США, как и с другими странами, которые составляют более половины мировой экономики. Мы нанесем сокрушительный удар по российской экономике", - добавил Байден.