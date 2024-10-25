США наступного року запустять "глушилку" супутників Китаю та РФ, - Bloomberg

США підготували потужну систему РЕБ проти китайських і російських космічних супутників. Вона буде запущена наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Система L3Harris Technologies Inc., відома як Meadowlands, є полегшеною, рухомою версією "системи зустрічного зв’язку", яка була оголошена працездатною у 2020 році.

Проте за даними видання, нова модель може отримати оновлене програмне забезпечення та здатна глушити більше частот. Спочатку він був запланований до доставки в жовтні 2022 року, але його перенесли через невідомі технічні проблеми.

Однак станом на минулий місяць він завершив усі перевіркові тестування на системному рівні й наступного року можу бути запущений.

Компанія L3Harris Technologies отримала багаторічний контракт на 125 мільйонів доларів США на виробництво систем космічної електронної боротьби, які захищають військові операції США та бойовиків.