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США нашли новый рынок импорта чугуна и стали взамен российского

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Лондон, Четверг 24 марта 2022 07:21
США нашли новый рынок импорта чугуна и стали взамен российского Металлургический комбинат (Фото: stadler-engineering.com)
Автор: Константин Широкун

США подписали с Великобританией договор, который подразумевает отмену для пошлин при торговле сталью, чугуном и алюминием. Этот шаг вызван необходимостью заместить российское сырье на ведущих мировых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

"США объявили о широкой отмене пошлин, снова открыв беспошлинный доступ для экспортеров стали и алюминия из Великобритании", — говорится в совместном сообщении двух стран.

Также в документе прописано, что в ответ Великобритания снимает импортную пошлину на несколько групп американских товаров, включая виски, джинсовые изделия и мототехнику, а также комплектующие к ней.

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