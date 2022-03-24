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США знайшли новий ринок імпорту чавуну і сталі замість російського

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Лондон, Четвер 24 березня 2022 07:21
США знайшли новий ринок імпорту чавуну і сталі замість російського Металургійний комбінат (Фото: stadler-engineering.com)
Автор: Константин Широкун

США підписали з Великобританією договір, який передбачає скасування для мит при торгівлі сталлю, чавуном і алюмінієм. Цей крок викликаний необхідністю замістити російську сировину на провідних світових ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява уряду Великобританії.

"США оголосили про широке скасування мит, знову відкривши безмитний доступ для експортерів сталі та алюмінію з Великобританії", — йдеться в спільному повідомленні двох країн.

Також в документі прописано, що у відповідь Великобританія знімає імпортне мито на кілька груп американських товарів, включаючи віскі, джинсові вироби і мототехніку, а також комплектуючі до неї.

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