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США направят своих военных в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО

Фото: США направят военных в Болгарию (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты согласились направить мотострелковую роту Stryker для боевой группы Болгарии в рамках стремления НАТО укрепить восточный фланг после вторжения России в Украину. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил об этом на пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"США согласились предоставить роту Stryker. Это сильный знак для всех наших союзников по НАТО", - сказал он.

Болгария создает боевую группу численностью до 1000 военнослужащих под оперативным командованием верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что боевая группа также примет войска из других союзных стран.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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