США направят своих военных в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО

"США согласились предоставить роту Stryker. Это сильный знак для всех наших союзников по НАТО", - сказал он.

Болгария создает боевую группу численностью до 1000 военнослужащих под оперативным командованием верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что боевая группа также примет войска из других союзных стран.