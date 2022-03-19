США направлять своїх військових до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

Сполучені Штати погодилися направити мотострілецьку роту Stryker для бойової групи Болгарії в рамках прагнення НАТО зміцнити східний фланг після вторгнення Росії в Україну. Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков заявив про це на прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"США погодилися надати роту Stryker. Це сильний знак для всіх наших союзників по НАТО", - сказав він.
Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців під оперативним командуванням верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. Очікується, що бойова група також прийме війська з інших союзних країн.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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