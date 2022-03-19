США направлять своїх військових до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

"США погодилися надати роту Stryker. Це сильний знак для всіх наших союзників по НАТО", - сказав він.

Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців під оперативним командуванням верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. Очікується, що бойова група також прийме війська з інших союзних країн.