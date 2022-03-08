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США направят еще 500 военных в Европу

Автор: Артур Родивилов

Пентагона направит в Европу ещё 500 военных. В результате общая численность американских военных в Европе составит порядка 100 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Военные США будут направлены в Польшу, Румынию, Германию и Грецию.

Новые развертывания включают самолет-заправщик KC-135 с базы ВВС Фэрфилд в Спокане, штат Вашингтон, в Грецию, а также 150 человек для поддержки дозаправки.

Оперативный центр воздушной поддержки, состоящий из 40 военнослужащих из Форт-Стюарта, штат Джорджия, направляется в Польшу и Румынию.

И 300 американских военнослужащих перебрасываются в Германию, чтобы составить модульную артиллерийскую роту из Форт-Брэгга, Северная Каролина, и роту технического обслуживания из Форт-Стюарта.

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