США направят на Ближний Восток систему ПРО

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены отправить на ближний восток систему противоракетной обороны (ПРО) "Пэтриот" из-за обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в Персидском заливе к ударной группе авианосца США Abraham Lincoln отправят корабль USS Arlington с амфибиями и самолетами на борту. Также на базу в Катаре были доставлены бомбардировщики B-52.

В Пентагоне заявили, что эти шаги являются ответом на возможную угрозу для сил США в регионе со стороны Ирана. В то же время в Тегеране заявили, что данные действия являются "психологической войной", которая направлена для запугивания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что авианосец США прошел через Суэцкий канал. По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон развернул ударную группу Военно-морских сил во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков, чтобы "послать ясный сигнал иранскому режиму".

Напомним, ранее Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие сообщения были отправлены послам Германии, Великобритании, Китая и России. В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона.