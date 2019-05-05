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Иран намерен продавать нефть на "сером рынке" для преодоления санкций

Новости » Политика    05.05.2019 - 16:30
Иран намерен продавать нефть на "сером рынке" для преодоления санкций
Фото: Амир Хусейн Заманиния (twitter.com/Cambio16)

Замминистра нефти Ирана отказался уточнить, что они называют "серым рынком"

Заместитель министра нефти по международным и торговым вопросам Ирана Амир Хусейн Заманиния заявил, что для обхода санкций США на экспорт иранской нефти, они намерены использовать "серый рынок" сырья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Заманиния подчеркнул, что они считают такое решение допустимым. Он заявил, что обход традиционных легальных каналов не является мошенничеством, а будет ответом на санкции, которые в Тегеране считают несправедливыми и незаконными.

Вместе с тем он отказался уточнить, что именно Иран называет "серым рынком".

Также замминистра нефти признал, что из-за санкций США им пришлось столкнуться с необходимостью принятия досрочных экономических мер.

"Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", - заявил Заманиния.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана. Глава США также отметил, что принял решение о продлении эмбарго после пристального изучения доклада, направленного в Конгресс США Министерством энергетики.

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