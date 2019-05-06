США направлять авіаносець до берегів Ірану як попередження

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Сполучені Штати мають намір "дати чіткий сигнал" іранському режиму

Сполучені Штати мають намір направити свій авіаносець "Авраам Лінкольн" разом зі супроводжувальними кораблями і групою бомбардувальників у зону відповідальності Центрального командування Збройних сил, відповідального за операції на Близькому Сході і в Середній Азії, як попередження Ірану. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Болтон уточнив, що США йдуть на такий крок, щоб "дати чіткий сигнал іранському режиму", що будь-яка атака проти інтересів Сполучених Штатів або їхніх союзників "буде зустрінута з безжальною силою".

Радник президента зазначив, що США не шукають війни з Іраном, але готові відповісти на будь-яку атаку як з боку Збройних сил країни і Корпусу вартових Ісламської революції, так і з боку підконтрольних їм формувань.

Болтон не уточнив, куди конкретно вирушить авіаносець.

Нагадаємо, заступник міністра нафти з міжнародних і торговельних питань Ірану Амір Хусейн Заманінія заявив, що для обходу санкцій США на експорт іранської нафти, вони мають намір використовувати "сірий ринок" сировини.