ООН учредила трастовый фонд для финансовой помощи Афганистану

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам администратора ПРООН Ахима Штайнера, 97% домохозяйств в Афганистане рискуют оказаться за чертой бедности в начале-середине 2022 года.

"Мы должны вмешаться, мы должны стабилизировать "народную экономику", и в дополнение к спасению жизней мы также должны выделить деньги на эту жизнь", - сказал Штайнер.

Он рассказал, что первым вкладчиком уже выступила Германия, которая взяла на себя обязательство выделить в фонд 50 млн евро.

"Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через ООН на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", - резюмировал Штайнер.