США направляют 500 миллионов долларов для финансовой поддержки Украины

ЕБРР и Соединенные Штаты Америки объединили усилия, чтобы помочь Украине преодолеть последствия войны. Направили взнос в размере 500 миллионов долларов США в Фонд кризисного реагирования ЕБРР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europeng Bank .

Финансирование поступает в форме грантов на поддержку инвестиций. Это знаменует собой важную веху в усилиях Банка по сбору средств, которые сейчас мобилизовали около 1 миллиарда евро для Украины и пострадавших стран.

До этого нового взноса донорское финансирование составляло более 153 миллионов евро.

На данный момент ЕБРР инвестировал 650 миллионов евро в ответ на войну в Украине и планирует использовать 1 миллиард евро до конца года.