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США направит в Украину новейшие истребители танков Switchblade 600, - Bloomberg

Фото: США направит в Украину новейшие истребители танков Switchblade 600 (AeroVironment.Inc)
Автор: Сергей Пышкин

Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников новейшей модели Switchblade. Новое вооружение является частью военной помощи нашей стране в размере 300 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Еще 16 марта Белый дом заявил о поставке 100 беспилотников Switchblad-300 стоимостью 800 млн долларов.

Новая же модель производимая компанией Simi Valley способна пролететь 39 километров и находиться в воздухе в течение 40 минут перед атакой. Оператор использует планшетную систему управления огнем и способен управлять ракетой вручную. Вес же дрона составляет 54,4 килограмма. Аппарат оборудован противотанковой боеголовкой, которая предназначена для уничтожения или вывода из строя бронетехники.

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