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США направили миссию в Европу для координации санкций против России

Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки направили миссию в Европу для технической координации по санкциям против России. Речь идет об ответе на возможное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

"Делегация США, в которую вошли должностные лица Минфина и Госдепартамента, включая помощника министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг... Отправилась в Европу для обсуждения вопросов координации действий, мы обсудим на стратегическом уровне, какие последствия постигнет Москва, если она выберет этот путь", - заявил Прайс.

Напомним, сегодня в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад готов понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России.

До этого стало известно, что США и Британия готовы ввести ограничения против российских олигархов и людей из окружения президента Владимира Путина.

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Соединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВторжение России в Украину