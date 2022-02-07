США направили миссию в Европу для координации санкций против России

Соединенные Штаты Америки направили миссию в Европу для технической координации по санкциям против России. Речь идет об ответе на возможное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

"Делегация США, в которую вошли должностные лица Минфина и Госдепартамента, включая помощника министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг... Отправилась в Европу для обсуждения вопросов координации действий, мы обсудим на стратегическом уровне, какие последствия постигнет Москва, если она выберет этот путь", - заявил Прайс.

Напомним, сегодня в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад готов понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России.

До этого стало известно, что США и Британия готовы ввести ограничения против российских олигархов и людей из окружения президента Владимира Путина.