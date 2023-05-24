США направили до Чорного моря безпілотний розвідник

Дрон зранку 24 травня злетів з авіабази НАТО "Сігонелла" на Сицилії, залетів у повітряних простір декількох європейських країн і попрямував до акваторії Чорного моря. Безпілотник знаходиться на висоті близько 18 км.

Фото: над Чорним морем веде розвідку американський дрон (flightradar24.com)

Що відомо про безпілотник

RQ-4 Global Hawk - це розвідувальний безпілотник американського виробництва (компанія Northrop Grumman). Він може вести розвідку протягом цілої доби за допомогою оптико-електронних, інфрачервоних, радіолокаційних та радіоелектронних датчиків.

За добу він здатний обстежити 100 тисяч кв. км території, літаючи зі швидкістю до 575 км/год. Всього RQ-4 Global Hawk може пробути у повітрі без посадки близько 34 годин.

РФ збила дрон США

Нагадаємо, 16 березня 2023 року російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем. Це сталося у міжнародному повітряному просторі.

Росія спочатку заявила, що не причетна до падіння безпілотника, але потім Європейське командування США показало відео з доказами. На кадрах помітно, що дрон атакували саме російські літаки.

Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.

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