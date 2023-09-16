США наполягають на "подальших діях" у відповідь на провокації КНДР та РФ, - Салліван

США наполягатимуть на "подальших діях" по відношенню до Росії та КНДР, які, ймовірно, домовляються про поглиблення військової співпраці, в тому числі, і обмін військовими матеріалами та технологіями.
Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Він наголосив, що переговори між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином просуваються - перший хоче отримати боєприпаси для війни проти України, тоді як другий зацікавлений в військово-технологічній співпраці.
Радник нацбезпеки додав, що США, Південна Корея та Японія в тристоронньому форматі відслідковують ситуацію та готують кроки, які вони будуть робити "в найближчі дні та тижні".
Нагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.
Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.
Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитись про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР - за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.
Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".
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