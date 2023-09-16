США наполягають на "подальших діях" у відповідь на провокації КНДР та РФ, - Салліван

Він наголосив, що переговори між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином просуваються - перший хоче отримати боєприпаси для війни проти України, тоді як другий зацікавлений в військово-технологічній співпраці.

Радник нацбезпеки додав, що США, Південна Корея та Японія в тристоронньому форматі відслідковують ситуацію та готують кроки, які вони будуть робити "в найближчі дні та тижні".

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Нагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитись про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР - за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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