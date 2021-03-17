США нанесли удары по боевикам "Талибана" в Афганистане

Удары по талибам были нанесены американскими военнослужащими в течение последних двух суток.

"Войска США в Афганистане нанесли в последние 48 часов удары с воздуха по боевикам "Талибана", которые нападали на позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировали у них в районах Джаран, Спинбулдак и Кандагар", - заявил Леггетт.

Он отметил, что американские военнослужащие продолжают защищать национальные силы безопасности Афганистана согласно соглашению между США и "Талибаном".

Отметим, недавно США нанесли удары по военным объектам на территории Сирии. Американская авиация уничтожила объекты проиранских боевиков. Это был первый зарубежный удар США после инаугурации президента Джо Байдена.