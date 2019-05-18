США мають намір збільшити військову допомогу Україні наступного року, - Чалий

Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Допомогу нададуть як по лінії Пентагону, так і Держдепартаменту

Бюджетні проекти Сполучених Штатів на наступний рік, які зараз розглядає Конгрес, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері порівняно з поточним роком. Про це розповів посол України в США Валерій Чалий, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зі слів Чалого, наступного року має збільшитися допомога як по лінії Пентагону, так і Держдепартаменту.

"Зараз розглядаються питання, і вже пройшла стадія затвердження в профільному комітеті в Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту", - зазначив дипломат.

Він уточнив,що йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України у справах ветеранів, а також низки програм реформування.

"Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року – понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів", - зауважив Чалий.

Він наголосив, що порядок денний двостороннього партнерства України та США є дуже інтенсивним як у сфері військово-технічної допомоги, так і в плані підтримання територіальної цілісності й суверенітету нашої країни через посилення санкційної політики.

Нагадаємо, комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає 445,7 млн доларів підтримки для України по лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і причетних структур.