США мають намір пом'якшити позицію щодо санкцій проти Ірану

Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)

США планують пом'якшити позицію в питанні введення санкцій

США можуть пом'якшити позицію в питанні введення санкцій проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Free Beacon.

Як наголошується, співробітники Державного департаменту США, які працюють над питанням іранських санкцій, переконали держсекретаря Майка Помпео не відключати Тегеран від міжнародної банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Повідомляється також, що США готові зробити ряд виключень для країн, включаючи Китай, Південну Корею і Індію, при введенні санкцій проти Ірану.

Так, США після виходу з ядерної угоди оголосили про плани відновити санкції проти Ірану до листопада. Вони торкнуться іранської промисловості, торгівлі, паливно-енергетичного комплексу, а також вуглеводневої сировини і транзакцій, пов'язаних з Центральним банком Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових санкцій з боку США, що вступлять у дію 4 листопада цього року.