UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США намерены предоставить Украине противокорабельные ракеты

Фото: США намерены предоставить Украине противокорабельные ракеты (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты работают над поставкой противокорабельных ракет в Украину. Предоставление помощь произойдет на фоне того, что порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с российскими угрозами с моря.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома на саммите НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы начали консультации с союзниками о предоставлении Украине противокорабельных ракет. Могут возникнуть некоторые технические проблемы, но мы проводим консультации с союзниками и начинаем работать над этим", - заявил чиновник.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран НАТО и заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений.

Война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины