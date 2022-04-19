США намерены конфисковать на Фиджи суперяхту российского олигарха Керимова

Соединенные Штаты намерены арестовать суперяхту, которая пришвартована в тихоокеанском островном государстве Фиджи. Роскошное судно Amadea принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями США и Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно прибыло на Фиджи неделю назад после того, как 18 дней назад покинуло Мексику и пересекло Тихий океан. Полиция проводит расследование.

Власти разных стран конфисковали роскошные яхты и виллы, принадлежащие российским миллиардерам после санкций, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину.

Прокуратур Фиджи подала заявление в Высокий суд, чтобы яхта не покинула Фиджи. В заявлении требовалось, чтобы "моторная яхта Amadea не покидала воды Фиджи до завершения рассмотрения заявки на регистрацию ордера на арест имущества и регистрации ордера США на арест Amadea".

Посольство США на прошлой неделе заявило, что "Соединенные Штаты привержены поиску и конфискации активов олигархов, которые поддерживали жестокую, неспровоцированную войну Российской Федерации против Украины".

Агент суперяхты на Фиджи, действующий от имени Amadea, сообщил агентству Reuters на прошлой неделе, что юристы судна оспаривают, что Керимов является владельцем.