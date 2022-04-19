США мають намір конфіскувати на Фіджі суперяхту російського олігарха Керімова

Сполучені Штати мають намір заарештувати суперяхту, яка пришвартована в Тихоокеанському острівній державі Фіджі. Розкішне судно Amadea належить російському олігарху Сулейману Керімову, що знаходиться під санкціями США і Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно прибуло на Фіджі тиждень тому після того, як 18 днів тому покинуло Мексику і перетнуло Тихий океан. Поліція проводить розслідування.

Влада різних країн конфіскувала розкішні яхти і вілли, що належать російським мільярдерам після санкцій, введені проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Прокуратур Фіджі подала заяву до Високого суду, щоб яхта не покинула Фіджі. У заяві вимагалося ,щоб"моторна яхта Amadea не залишала води Фіджі до завершення розгляду заявки на реєстрацію ордера на арешт майна та реєстрації ордера США на арешт Amadea".

Посольство США минулого тижня заявило, що "Сполучені Штати прихильні пошуку і конфіскації активів олігархів, які підтримували жорстоку, неспровоковану війну Російської Федерації проти України".

Агент суперяхти на Фіджі, що діє від імені Amadea, повідомив агентству Reuters минулого тижня, що юристи судна оскаржують, що Керімов є власником.