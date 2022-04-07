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США намерены игнорировать Россию на встречах стран "Большой двадцатки"

Саммит G20 (Фото: g20.org)
Автор: Константин Широкун

Выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США не намерена участвовать с Россией в общих встречах "Большой двадцатки". Об этом также проинформированы министры финансов других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Джо Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что для России ни в одном из финансовых институтов не может быть обычного бизнеса", — сказала Йеллен. "Он попросил исключить Россию из G20, и я его поддержала, заявив, что мы не будем участвовать во встречах, если там будут русские".

Йеллен имела в виду в своем выступлении ряд предстоящих встреч министров финансов G20, запланированных на конец этого месяца. В Белом доме не исключают, что президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 в этом году. Следующий саммит лидеров "Большой двадцатки" намечен на ноябрь в Индонезии.

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