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США мають намір ігнорувати Росію на зустрічах країн "Великої двадцятки"

Саміт G20 (Фото: g20.org)
Автор: Константин Широкун

Виступаючи в Комітеті з фінансових послуг палати представників, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США не має наміру брати участь з Росією в спільних зустрічах "Великої двадцятки". Про це також поінформовані міністри фінансів інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Джо Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, з ним згодна, що для Росії ні в одному з фінансових інститутів не може бути звичайного бізнесу", — сказала Йеллен. "Він попросив виключити Росію з G20, і я його підтримала, заявивши, що ми не будемо брати участь у зустрічах, якщо там будуть росіяни".

Йеллен мала на увазі у своєму виступі ряд майбутніх зустрічей міністрів фінансів G20, запланованих на кінець цього місяця. У Білому домі не виключають, що президент США Джо Байден візьме участь у саміті G20 цього року. Наступний саміт лідерів "Великої двадцятки" намічений на листопад в Індонезії.

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