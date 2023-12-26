США намагаються відновити агентурну мережу в Китаї, - WSJ

За даними видання, США досі не мають уявлення про наміри китайського лідера Сі Цзіньпіна і його найближчого оточення з ключових питань безпеки, зокрема щодо Тайваню.

Як зазначається, зміцнення шпигунської мережі, націленої на Китай, "є однією з цілей титанічних, але здебільшого секретних змін у ЦРУ та інших спецслужбах".

Це відбувається на тлі ширшої трансформації політики безпеки США, яка переорієнтована з боротьби з повстанцями по всьому світу на підготовку до можливого конфлікту з Китаєм і Росією.

За даними видання, несподіваний напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальша війна в Секторі Газа, а також вторгнення Росії в Україну вимагали уваги Білого дому і ресурсів розвідки, що ускладнило прагнення директора ЦРУ Вільяма Бернса зробити Китай головним довгостроковим пріоритетом.

Наразі за розгортанням військових сил і планами модернізації Китаю стежать американські супутники, а величезні масиви китайських комунікацій перехоплюють за допомогою спеціальних пристроїв.

Крім того, за словами офіційних осіб, знання США про плани Сі Цзіньпіна походять здебільшого з висновків і аналізу його частих публічних заяв. Дії для США усередині Китаю ускладнюються "орвеллівськими системами спостереження".

Директор ЦРУ на липневому безпековому форумі в Аспені заявив, що ЦРУ вербує впливових китайських посадовців і бізнесменів для шпигунства на користь Вашингтона.

"Ми досягли прогресу і протягом останніх років дуже наполегливо працюємо над тим, щоб у нас був потужний потенціал людської розвідки на додаток до того, що ми можемо отримати іншими методами", - сказав Бернс.

США хочуть знайти агентів, користуючись невдоволенням керівництвом Сі Цзіньпіна і складною економічною ситуацією в КНР.

Китай також посилив агентурну мережу, часто використовуючи соціальні мережі, щоб звʼязатися з колишніми співробітниками розвідки США та вербувати їх.

Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 15 листопада, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Сан-Франциско. Там він провів переговори з президентом США Джо Байденом.

На прес-конференції Байден після переговорів з лідером Китаю повідомив, що обмінявся з Сі "думками щодо регіональних та глобальних питань", у тому числі щодо відмови РФ припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Газа.

Також у ході зустрічі лідери обговорювали співпрацю між країнами, у тому числі у військовій сфері. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.