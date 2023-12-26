США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае, - WSJ

По данным издания, США до сих пор не имеют представления о намерениях китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшем окружении по ключевым вопросам безопасности, в частности, по Тайваню.

Как отмечается, укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, "является одной из целей титанических, но в основном секретных изменений в ЦРУ и других спецслужбах".

Это происходит на фоне более широкой трансформации политики безопасности США, переориентированной на борьбу с повстанцами по всему миру на подготовку к возможному конфликту с Китаем и Россией.

По данным издания, неожиданное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и последующая война в Секторе Газа, а также вторжение России в Украину требовали внимания Белого дома и ресурсов разведки, что усложнило стремление директора ЦРУ Уильяма Бернса сделать Китай главным долгосрочным приоритетом.

Сейчас за разворачиванием военных сил и планами модернизации Китая следят американские спутники, а огромные массивы китайских коммуникаций перехватывают с помощью специальных устройств.

Кроме того, по словам официальных лиц, знания США о планах Си Цзиньпина исходят в основном из выводов и анализа его частых публичных заявлений. Действия для США внутри Китая усложняются "орвелловскими системами наблюдения".

Директор ЦРУ на июльском форуме безопасности в Аспене заявил, что ЦРУ вербует влиятельных китайских чиновников и бизнесменов для шпионажа в пользу Вашингтона.

"Мы добились прогресса и в течение последних лет очень упорно работаем над тем, чтобы у нас был мощный потенциал человеческой разведки в дополнение к тому, что мы можем получить другими методами", - сказал Бернс.

США хотят найти агентов, пользуясь недовольством руководством Си Цзиньпина и сложной экономической ситуацией в КНР.

Китай также усилил агентурную сеть, часто используя социальные сети, чтобы связаться с бывшими сотрудниками разведки США и вербовать их.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, 15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско. Там он провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

На пресс-конференции Байден после переговоров с лидером Китая сообщил, что обменялся с Си "мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа РФ прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Также во время встречи лидеры обсуждали сотрудничество между странами, в том числе в военной сфере. Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.