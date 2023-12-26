RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае, - WSJ

Фото: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки пытаются восстановить агентурную сеть в Китае, после того как 10 лет назад КНР раскрыла работу ЦРУ внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, США до сих пор не имеют представления о намерениях китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшем окружении по ключевым вопросам безопасности, в частности, по Тайваню.

Как отмечается, укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, "является одной из целей титанических, но в основном секретных изменений в ЦРУ и других спецслужбах".

Это происходит на фоне более широкой трансформации политики безопасности США, переориентированной на борьбу с повстанцами по всему миру на подготовку к возможному конфликту с Китаем и Россией.

По данным издания, неожиданное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и последующая война в Секторе Газа, а также вторжение России в Украину требовали внимания Белого дома и ресурсов разведки, что усложнило стремление директора ЦРУ Уильяма Бернса сделать Китай главным долгосрочным приоритетом.

Сейчас за разворачиванием военных сил и планами модернизации Китая следят американские спутники, а огромные массивы китайских коммуникаций перехватывают с помощью специальных устройств.

Кроме того, по словам официальных лиц, знания США о планах Си Цзиньпина исходят в основном из выводов и анализа его частых публичных заявлений. Действия для США внутри Китая усложняются "орвелловскими системами наблюдения".

Директор ЦРУ на июльском форуме безопасности в Аспене заявил, что ЦРУ вербует влиятельных китайских чиновников и бизнесменов для шпионажа в пользу Вашингтона.

"Мы добились прогресса и в течение последних лет очень упорно работаем над тем, чтобы у нас был мощный потенциал человеческой разведки в дополнение к тому, что мы можем получить другими методами", - сказал Бернс.

США хотят найти агентов, пользуясь недовольством руководством Си Цзиньпина и сложной экономической ситуацией в КНР.

Китай также усилил агентурную сеть, часто используя социальные сети, чтобы связаться с бывшими сотрудниками разведки США и вербовать их.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, 15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско. Там он провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

На пресс-конференции Байден после переговоров с лидером Китая сообщил, что обменялся с Си "мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа РФ прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Также во время встречи лидеры обсуждали сотрудничество между странами, в том числе в военной сфере. Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУСоединенные Штаты АмерикиКитай