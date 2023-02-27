Контрабанда по почте. Жители Киевской области отправляли раритет в США

Древнюю икону "Богоматери Тихвинской" пытались вывезти из Украины в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую таможню в Facebook .

Отправитель из украинского города Покров в международной почтовой отправке задекларировал святыню конца ХІХ-начала ХХ века как "фурнитуру" и "оценил" в 1400 гривен.

Эксперты из Национального художественного музея Украины определили, что обнаруженная таможенниками икона имеет культурную и историческую ценность.

"Это "Богоматерь Тихвинская", изготовленная мастерами большого борисовского иконописного промысла Слобожанщины, который сейчас считается историко-культурным явлением. Подобное изображение Богородицы было своеобразной визитной карточкой украинской Борисовки (теперь Брянская область РФ - ред.)", - объясняют в Киеве.

Предметы, составляющие национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях.

Киевские таможенники разоблачили попытку незаконной пересылки, которая направлялась в США и составили протокол о нарушении таможенных правил, а икону - изъяли.

Также в Киевской области разоблачены супруги, которые занимались незаконной переправкой в США старинных монет Римской империи и Крымского ханства.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры двум жителям Киевщины поставлено в известность о подозрении по факту контрабанды культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины).

По данным следствия, супруги из г. Фастова через оператора международных почтовых отправлений незаконно отправили в США старинные монеты под видом документов.

По заключению экспертов, подозреваемые отправили 210 монет Римской империи и Крымского ханства. Они составляют коллекцию археологических предметов первой половины I века н.э.-XVI век н.э. и относятся к культурным ценностям.

В ходе таможенного досмотра обнаружены скрытые от таможенного контроля культурные ценности.

Во время обыска по месту жительства супруги выявлены и изъяты значительное количество древних монет, мобильные телефоны, сим-карты и доказательства осуществления международных отправлений.