Східне узбережжя США на День подяки 26 листопада накрив потужний шторм, унаслідок чого майже мільйон людей залишилися без світла. Через сильні дощі та вітер виникли значні перебої у роботі транспорту у великих містах.

Найсильніші опади накрили Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Вірджинію, Меріленд, Делавер та Пенсильванію.

Увечері 26 листопада у Нью-Йорку та округах Нассау, Саффолк і Вестчестер, як і в усьому штаті Нью-Джерсі, було оголошено надзвичайний стан.

Метеорологи повідомляли про пориви вітру швидкістю від 50 до 70 миль/год (приблизно 80−112 км/год).

Станом на вечір у США були знеструмлені понад 908 000 споживачів. Найбільше відключень фіксували у Пенсильванії, Нью-Джерсі, Меріленді, Нью-Йорку та інших штатах.

Комунальна служба WSSC Water закликала майже два мільйони жителів передмість Вашингтона в Меріленді обмежити використання води лише нагальними потребами. Через перебої в електромережі виникли збої в роботі двох ключових очисних станцій водопостачання.

Рекордні опади

У Центральному парку Нью-Йорка зафіксували рекордну за всю історію спостережень кількість опадів для цього дня - 1,82 дюйма дощу, що перевищило двадцятирічний максимум 2006 року.

Падіння дерев

За даними рятувальної служби Arlington Fire & EMS, в Арлінгтоні на шосе George Washington Memorial Parkway стовбур дерева впав просто на рухомий автомобіль. Вогнеборці деблокували водія з салону та доправили до лікарні з травмами, які не загрожують життю.

У Сілвер-Спрінг у штаті Меріленд масивне дерево завалилося на житловий будинок на Ломбарді-роуд, пробивши покрівлю та пошкодивши газову лінію. Рятувальники без ушкоджень евакуювали двох літніх людей, після чого споруду передали на оцінку будівельним інспекторам.

Численні повідомлення про повалені дерева та обриви ліній електропередач також надходили з Фейрфакса, Кенсінгтона, Чеві-Чейз, Гейтерсберга та округу Колумбія.

Транспортний колапс

Негода викликала масштабний збій у роботі авіації. У США скасували понад 450 рейсів, а понад 2400 літаків вилетіли із затримками.

Найбільших труднощів зазнали летовища Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона та Бостона.

Снігопади та підтоплення

У штатах Міссурі та Іллінойс вирував сильний снігопад, унаслідок якого в Сент-Луїсі товщина снігового покриву перевищила 7 дюймів, а в місті Венцвілл під вагою снігу частково завалився дах льодової арени.

Місцева енергетична компанія Ameren попередила, що відновлення подачі живлення для частини мешканців займе кілька діб.

Уздовж узбережжя Середньої Атлантики рівень припливів перевищив показники урагану Сенді 2012 року, спричинивши тимчасове перекриття мостів і тунелів у Вірджинії.

Одночасно на Тихоокеанському узбережжі велетенські хвилі підтопили будинки та зруйнували секцію пірса в каліфорнійському місті Пасіфіка.

Окрім того, шторм змусив перенести щорічний парад Macy’s, який проводять на День подяки у Нью-Йорку - вперше за 100 років історії заходу. Парад пройде 28 листопада.