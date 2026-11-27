Восточное побережье США на День благодарения 26 ноября накрыл мощный шторм, в результате чего почти миллион людей остались без света. Из-за сильных дождей и ветра возникли значительные перебои в работе транспорта в крупных городах.

Самые сильные осадки покрыли Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виргинию, Мэриленд, Делавер и Пенсильванию.

Вечером 26 ноября в Нью-Йорке и округах Нассау, Саффолк и Вестчестер, как и во всем штате Нью-Джерси, было объявлено чрезвычайное положение.

Метеорологи сообщали о порывах ветра скоростью от 50 до 70 миль/час (примерно 80-112 км/ч).

По состоянию на вечер в США было обесточено более 908 000 потребителей. Больше всего отключений фиксировали в Пенсильвании, Нью-Джерси, Мэриленде, Нью-Йорке и других штатах.

Коммунальная служба WSSC Water призвала почти два миллиона жителей пригородов Вашингтона в Мэриленде ограничить использование воды только неотложными потребностями. Из-за перебоев в сети возникли сбои в работе двух ключевых очистных станций водоснабжения.

Рекордные осадки

В Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество осадков для этого дня – 1,82 дюйма дождя, что превысило двадцатилетний максимум 2006 года.

Падение деревьев

По данным спасательной службы Arlington Fire&EMS, в Арлингтоне на шоссе George Washington Memorial Parkway ствол дерева упал прямо на движущийся автомобиль. Пожарные деблокировали водителя из салона и доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

В Силвер-Спринг в штате Мэриленд массивное дерево обрушилось на жилой дом на Ломбарде-роуд, пробив кровлю и повредив газовую линию. Спасатели без повреждений эвакуировали двух пожилых людей, после чего постройку передали на оценку строительным инспекторам.

Многочисленные сообщения о свергнутых деревьях и обрывах линий электропередач также поступали из Фэйрфакса, Кенсингтона, Чеви-Чейза, Гейтерсберга и округа Колумбия.

Транспортный коллапс

Непогода вызвала масштабный сбой в работе авиации. В США упразднили более 450 рейсов, а более 2400 самолетов вылетели с задержками.

Наибольшие трудности испытали аэродромы Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона и Бостона.

Снегопады и подтопления

В штатах Миссури и Иллинойс бушевал сильный снегопад, в результате которого в Сент-Луисе толщина снежного покрова превысила 7 дюймов, а в городе Венцвилл под тяжестью снега частично рухнула крыша ледовой арены.

Местная энергетическая компания Ameren предупредила, что возобновление подачи питания для части жителей займет несколько суток.

Вдоль побережья Средней Атлантики уровень приливов превысил показатели урагана Сэнди 2012 года, вызвав временное перекрытие мостов и тоннелей в Виргинии.

Одновременно на Тихоокеанском побережье гигантские волны подтопили дома и разрушили секцию пирса в калифорнийском городе Пасифика.

Кроме того, шторм заставил перенести ежегодный парад Macy's, который проводят в День благодарения в Нью-Йорке - впервые за 100 лет истории мероприятия. Парад пройдет 28 ноября.