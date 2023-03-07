США наклали санкції на дві канадські фірми, які допомагали РФ у військовій сфері

Дві канадські фірми потрапили до списку санкцій США за військову підтримку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви представників США та Канади, які наводять Reuters.

Дві компанії по розповсюдження електроніки з Монреалю (Канада) - Cpunto Inc і Electronic Network Inc потрапили під санкції через підтримку військових дій РФ проти України. Зазначається, що вони вчинили дії, що суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів і які підпадають під дію експортних обмежень США.

Нещодавно уряд США закликав компанії забезпечити дотримання пов'язаних з Росією санкцій та попередив, що невиконання цієї вимоги може призвести до судового переслідування чи примусових дій.

"Дві компанії, які потрапили під санкції, були ідентифіковані як частина глобальних зусиль по підтримці Росії", - заявили в агентстві прикордонних служб Канади.