UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США наклали санкції на дві канадські фірми, які допомагали РФ у військовій сфері

Фото: США наклали санкції на дві канадські фірми, які допомагали РФ у військовій сфері (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Дві канадські фірми потрапили до списку санкцій США за військову підтримку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви представників США та Канади, які наводять Reuters.

Дві компанії по розповсюдження електроніки з Монреалю (Канада) - Cpunto Inc і Electronic Network Inc потрапили під санкції через підтримку військових дій РФ проти України. Зазначається, що вони вчинили дії, що суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів і які підпадають під дію експортних обмежень США.

Нещодавно уряд США закликав компанії забезпечити дотримання пов'язаних з Росією санкцій та попередив, що невиконання цієї вимоги може призвести до судового переслідування чи примусових дій.

"Дві компанії, які потрапили під санкції, були ідентифіковані як частина глобальних зусиль по підтримці Росії", - заявили в агентстві прикордонних служб Канади.

Нагадаємо, що офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії РФ.

Цінові обмеження, запроваджені країнами G7 та союзниками, щоб змусити Росію продавати свою нафту та нафтопродукти зі знижкою, працюють добре.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКанадаСанкції проти РосіїВійна в Україні