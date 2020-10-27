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В США накануне президентских выборов утвердили нового судью Верховного суда

Вашингтон, Вторник 27 октября 2020 07:04
В США накануне президентских выборов утвердили нового судью Верховного суда
Фото: Эми Кони Баррет (flickr.com)
Автор: Инна Собора

Верхняя палата американского Конгресса, контролируемая республиканцами, утвердила кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США. Таким образом президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, одержал крупную политическую победу накануне выборов 3 ноября.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сенаторы, голосовавшие в основном по партийной линии за утверждение Барретт на пожизненный пост, преодолели оппозицию со стороны демократов, создали консервативное большинство в Верховном суде из шести судей.

Утверждение кандидатуры Барретт укрепляет один из самых консервативных составов Верховного суда за историю США.

Напомним, старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла от рака 18 сентября.

Вскоре 27 сентября Трамп объявил о номинации консервативной судьи апелляционного суда Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

Известно, что Трамп торопил Сенат с голосованием за его кандидата в Верховный суд, поскольку проверка и слушание по кандидатуре в Верховный суд, как правило, занимает несколько месяцев.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден также заявлял, что любое голосование должно проводиться после выборов 3 ноября.

Покойная судья Гинзбург, по данным NPR, за несколько дней до смерти сказала, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.

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