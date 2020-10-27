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У США напередодні президентських виборів затвердили нового суддю Верховного суду

Вашингтон, Вівторок 27 жовтня 2020 07:04
У США напередодні президентських виборів затвердили нового суддю Верховного суду
Фото: Емі Коні Баррет (flickr.com)
Автор: Инна Собора

Верхня палата американського Конгресу, контрольована республіканцями, затвердила кандидатуру Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду США. Таким чином президент США Дональд Трамп, який балотується на другий термін, здобув велику політичну перемогу напередодні виборів 3 листопада.

Про це пише "Голос Америки".

Сенатори, які голосували в основному по партійній лінії за затвердження Барретт на довічний пост, подолали опозицію з боку демократів, створили консервативну більшість у Верховному суді з шести суддів.

Затвердження кандидатури Барретт зміцнює один з найбільш консервативних складів Верховного суду за історію США.

Нагадаємо, найстаріший член Верховного суду США 87-річна Рут Бейдер Гінзбург померла від раку 18 вересня.

Незабаром 27 вересня Трамп оголосив про номінацію консервативної судді апеляційного суду Емі Барретт на посаду судді Верховного суду.

Відомо, що Трамп квапив Сенат з голосуванням за його кандидата у Верховний суд, оскільки перевірка та слухання по кандидатурі у Верховний суд, як правило, займає кілька місяців.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден також заявляв, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада.

Покійна суддя Гінзбург, за даними NPR, за кілька днів до смерті сказала, що найбільше хоче дожити до президентських виборів, щоб у разі її смерті вакантну посаду заповнив вже інший президент.

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