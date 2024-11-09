США надішлють Україні понад 500 ракет для систем Patriot та NASAMS, - WSJ

США надішлють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів. Це ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами високопоставленого американського чиновника, Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS. Очікується, що постачання будуть протягом найближчих тижнів.
Зазначається, що ці постачання повинні закрити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.
Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, і, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає "велике занепокоєння". За словами чиновника, США розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.
Пентагон також має обмежені запаси авіаційних боєприпасів для F-16. США постачають Україні вдосконалені керовані ракети AGM-88E.
Нагадаємо, західні партнери стурбовані, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому може зменшити військову допомогу Україні.
За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново надіслати Україні 6 млрд доларів, які залишилися на допомогу, до інавгурації Трампа.
Крім того, як повідомляє Reuters, Пентагон дав дозвіл американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати надану ЗСУ техніку на території України. Раніше у Міноборони США не хотіли ухвалювати це рішення і заявляли, що це "надто небезпечно".
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