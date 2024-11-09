США надішлють Україні понад 500 ракет для систем Patriot та NASAMS, - WSJ

За словами високопоставленого американського чиновника, Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS. Очікується, що постачання будуть протягом найближчих тижнів.

Зазначається, що ці постачання повинні закрити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.

Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, і, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає "велике занепокоєння". За словами чиновника, США розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.

Пентагон також має обмежені запаси авіаційних боєприпасів для F-16. США постачають Україні вдосконалені керовані ракети AGM-88E.