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США надішлють Україні понад 500 ракет для систем Patriot та NASAMS, - WSJ

Фото: США надішлють Україні понад 500 ракет дл Patriot та NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США надішлють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів. Це ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого американського чиновника, Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS. Очікується, що постачання будуть протягом найближчих тижнів.

Зазначається, що ці постачання повинні закрити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.

Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, і, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає "велике занепокоєння". За словами чиновника, США розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.

Пентагон також має обмежені запаси авіаційних боєприпасів для F-16. США постачають Україні вдосконалені керовані ракети AGM-88E. 

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, західні партнери стурбовані, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому може зменшити військову допомогу Україні.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново надіслати Україні 6 млрд доларів, які залишилися на допомогу, до інавгурації Трампа.

Крім того, як повідомляє Reuters, Пентагон дав дозвіл американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати надану ЗСУ техніку на території України. Раніше у Міноборони США не хотіли ухвалювати це рішення і заявляли, що це "надто небезпечно".

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