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США надеются на стабильные отношения с РФ, но ответят на ее агрессивное поведение, - Блинкен

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Рим, Вторник 29 июня 2021 16:41
США надеются на стабильные отношения с РФ, но ответят на ее агрессивное поведение, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США рассчитывают выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит.

Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия будет продолжать безрассудные или агрессивные действия, мы ответим - не с целью конфликта и не для эскалации, а потому, что мы будем защищать наши интересы и ценности", - сказал он.

В качестве примеров агрессивного поведения России Блинкен упомянул совершенные российскими хакерами кибератаки против американских компаний и попытку отравить находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, Энтони Блинкен совершает турне по Европе. Накануне визита в Рим госсекретарь встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили отношения с Россией и агрессию РФ в Украине.

Отметим, ранее Энтони Блинкен заявил, что США будут защищать Украину от угроз, которые возможны после реализации проекта "Северный поток-2".

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