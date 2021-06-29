США надеются на стабильные отношения с РФ, но ответят на ее агрессивное поведение, - Блинкен
США рассчитывают выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит.
Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если Россия будет продолжать безрассудные или агрессивные действия, мы ответим - не с целью конфликта и не для эскалации, а потому, что мы будем защищать наши интересы и ценности", - сказал он.
В качестве примеров агрессивного поведения России Блинкен упомянул совершенные российскими хакерами кибератаки против американских компаний и попытку отравить находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, Энтони Блинкен совершает турне по Европе. Накануне визита в Рим госсекретарь встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили отношения с Россией и агрессию РФ в Украине.
Отметим, ранее Энтони Блинкен заявил, что США будут защищать Украину от угроз, которые возможны после реализации проекта "Северный поток-2".