США сподіваються на стабільні відносини з РФ, але дадуть відповідь на її агресивну поведінку, - Блінкен
США розраховують вибудувати стабільні і передбачувані відносини з Росією. Однак, якщо російське керівництво продовжить "поводитися агресивно", то Вашингтон відповість.
Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Якщо Росія буде продовжувати безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо - не з метою конфлікту і не для ескалації, а тому, що ми будемо захищати наші інтереси і цінності", - сказав він.
Як приклади агресивної поведінки Росії Блінкен згадав скоєні російськими хакерами кібератаки проти американських компаній і спробу отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці.
Нагадаємо, Ентоні Блінкен здійснює турне по Європі. Напередодні візиту до Риму держсекретар зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Сторони обговорили відносини з Росією і агресію РФ в Україні.
Зазначимо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що США захищатимуть Україну від загроз, які можливі після реалізації проєкту "Північний потік-2".