США сподіваються на стабільні відносини з РФ, але дадуть відповідь на її агресивну поведінку, - Блінкен

США розраховують вибудувати стабільні і передбачувані відносини з Росією . Однак, якщо російське керівництво продовжить "поводитися агресивно", то Вашингтон відповість.

"Якщо Росія буде продовжувати безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо - не з метою конфлікту і не для ескалації, а тому, що ми будемо захищати наші інтереси і цінності", - сказав він.

Як приклади агресивної поведінки Росії Блінкен згадав скоєні російськими хакерами кібератаки проти американських компаній і спробу отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці.