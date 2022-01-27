США надеются, что Россия вернется к переговорам после изучения ответа на "гарантии"

США надеются на возвращение России к переговорам после изучения американского письменного ответа по так называемым "гарантиям безопасности". Вашингтон готов к встрече в любом формате и на любой площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд .

По ее словам, Москва дала понять, что ей нужно время для изучения письменного ответа США на ее предложения по "гарантиям безопасности".

"Мы надеемся, что Москва изучит эти предложения и вернется за стол переговоров", - сказала Нуланд.

Представитель Госдепа добавила, что США готовы к переговорам в двустороннем формате и в рамках Совета Россия-НАТО и на площадке ОБСЕ.