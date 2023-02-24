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США надають підтримку Україні зараз і будуть надалі, - лідер більшості в Сенаті

Фото: лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 лютого, лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американці надають підтримку Україні зараз і продовжать робити це надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора.

За словами Шумера, того року російський диктатор Володимир Путін зробив свою найбільшу помилку, недооцінивши рішучість України.

Він зауважив, що, починаючи з 24 лютого 2022 року, США щодня бачили хоробрість, патріотизм і доблесть, уособлені президентом України Зеленським та українським народом.

"Щоб вшанувати цей героїзм і продемонструвати непохитну підтримку Сполученими Штатами боротьби України за свободу та демократію, я пишався тим, що очолював Сенат у наданні військової, економічної та гуманітарної допомоги на суму понад 113 мільярдів доларів, яка була потрібна їхній країні та яку вона заслужила. Зараз і стільки, скільки потрібно, США стоять пліч-о-пліч з Україною", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні США розширили санкції проти РФ та внесли у "чорний список" понад 60 компаній. Сполучені Штати ввели нові обмеження проти 10 міністрів РФ.

Про події у річницю російського вторгнення.можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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