США не надаватимуть підтримку Україні на рівні 2022-2023 років: названа альтернатива

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", - заявив він.

Як зауважив Міллер, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Україні стати на ноги та побудувати військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", - водночас наголосив Міллер.