США не будут оказывать поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов: названа альтернатива

Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов. Вместо этого западные партнеры стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.
Об этом заявил на брифинге спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", - заявил он.
Как отметил Миллер, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть потребность, поскольку цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Украине стать на ноги и построить военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.
"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", - вместе с тем подчеркнул Миллер.
Ситуация с помощью США для Украины
Ранее вчера, 4 января, в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".
Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.
Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.
Также сообщалось, что 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать в ближайшее время.
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